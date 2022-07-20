الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
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استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، في أغلب البنوك العاملة في مصر، بينما شهد ارتفاعًا طفيفًا جدًا في البنوك الأخرى.

واستطاع الريال السعودي تخطى حاجز الـ5 جنيهات مصرية الشهر الماضي، بالتزامن مع بدء موسم الحج والذي يزداد فيه شراء الريال السعودي من الحجاج، واستطاع خلال الأيام الماضية تسجيل ارتفاعات طفيفية تقدر بقرشين وثلاثة قروش في البنوك العاملة في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم ، وأسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري.


سعر الريال السعودي اليوم

تباين سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية ليستقر عند نفس أسعار أمس الثلاثاء، وسجل ٥.٠٣ جنيه مصري، وجاء سعر الريال السعودي في البنوك المصرية كالتالي: 

* بلغ سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 5.01  جنيه مصري للشراء، و5.04  جنيه مصري للبيع.

* بلغ سعر الريال السعودي اليوم  فى البنك الأهلى المصرى 5.03 جنيه مصري للشراء، و5.04 جنيه للبيع. 

* بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

* بلغ سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.99 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

* بلغ سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

* بلغ سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولي 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 فى مصر وعدد من الدول

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 19 يوليو 2022 فى البنوك والمصارف


أسعار العملات العربية

*سعر الدينار الكويتى سعرالشراء 58.98 جنيه سعر البيع  61.4859.

*سعر الريال السعودي للشراء 5.0229، سعر البيع 5.0361.

*سعر الدرهم الإماراتي سعرالشراء 5.1288، سعر البيع 5.1484.

*سعر الدينار البحرينى  الشراء 48.708 جنيه ، سعر البيع 50.1605.

*سعر الريال العماني الشراء 47.8426 جنيه مصري ، سعر البيع 49.1169 جنيه مصري.

*سعر الريال القطري للشراء 4.8333 جنيه، سعر البيع 5.155 جنيه مصري.

*سعر الدينار الأردنى للشراء 26.217 جنيه،  وسعر البيع 26.66.

 

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سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي أسعار العملات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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