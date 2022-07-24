بورصة الدواجن اليوم الأحد.. وسعر كرتونة البيض فى الأسواق

تباينت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم حيث سجلت بعض الأنواع زيادة جديدة في بورصة الدواجن اليوم مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي وسجلت الأخرى ثباتًا سعريًا.

بورصة الدواجن اليوم الأحد

وارتفعت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن اليوم الأحد لتتراوح بين 48 جنيه و50 جنيه فيما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 32 جنيه و34 جنيه، وتختلف أسعار الدواجن من بورصة لأخرى، كما يختلف سعر وصولها للمستهلك، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن، وسعر كرتونة البيض، وأسعار الأعلاف التي تؤثر زيادتها على أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

*بلغ أسعار الدواجن البيضاء 32 جنيه للكيلو، ووصل سعرها للمستهلك 37 جنيهًا للكيلو .

*اسعار الدواجن الساسو بسعر 50جنيه للكيلو، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

* سعر الدواجن الأمهات 27 جنيه للكيلو.

* أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

*بلغ سعر الكتكوت الأبيض من 6.00 جنيه الى 6.25 جنيه.

*بلغ سعر الكتكوت الساسو 4.5 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

*سعر اعلاف سوبر بادي 25% بـ 7,150 جنيه مصري.

*سعر اعلاف بادي نامي 21% 25 كيلو بـ 5,820 جنيه.

*سعر اعلاف مواشي حلوب 19% بـ 4,950 جنيه مصري.

*سعر اعلاف سوبر ناهي 19%بـ 5,950 جنيه مصري.

*سعر اعلاف بادي نامي 21% بـ 5,800 جنيه مصري.

*سعر اعلاف سوبر بادي 23% بـ 6,450 جنيه مصري.

*سعر اعلاف سوبر بادي 24% بـ 6,800 جنيه مصري.

*سعر اعلاف سوبر نامي 24%بـ 6,100 جنيه مصري.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض ارتفاع كبير خلال الأيام الماضية دون مبرر واضح حسب تصريحات مسئولين من شعبة المواد الغذائية وجاءت اسعار البيض خلال تعاملات اليوم كالتالي :

سعر كرتونة بيض أحمر من 65.00 جنيه الي 66.50 جنيه

سعر كرتونة بيض أبيض من 60.00 جنيه الي 61.50 جنيه

سعر كرتونة بيض بلدي من 60.00 جنيه الي 61.00 جنيه

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، حسب تصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.