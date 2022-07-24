الأحد 24 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة الدواجن اليوم الأحد.. وسعر كرتونة البيض فى الأسواق

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
ads

تباينت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم حيث سجلت بعض الأنواع زيادة جديدة في بورصة الدواجن اليوم مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي وسجلت الأخرى ثباتًا سعريًا.

 

بورصة الدواجن اليوم الأحد

وارتفعت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن اليوم الأحد لتتراوح بين 48 جنيه و50 جنيه فيما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 32 جنيه و34 جنيه، وتختلف أسعار الدواجن من بورصة لأخرى، كما يختلف سعر وصولها للمستهلك، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن، وسعر كرتونة البيض، وأسعار الأعلاف التي تؤثر زيادتها على أسعار الدواجن.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 

*بلغ أسعار الدواجن البيضاء 32 جنيه للكيلو، ووصل سعرها للمستهلك 37 جنيهًا للكيلو .

*اسعار الدواجن  الساسو بسعر  50جنيه للكيلو، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.
* سعر الدواجن الأمهات 27 جنيه للكيلو.

* أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.
*بلغ سعر الكتكوت الأبيض من 6.00 جنيه الى  6.25 جنيه.

*بلغ سعر الكتكوت الساسو 4.5 جنيه.

txt

حازم المنوفى: شركات ومصانع المنتجات الغذائية تبيع نفس السلع بأكثر من سعر

txt

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق المنيب اليوم السبت

أسعار أعلاف الدواجن

*سعر اعلاف سوبر بادي 25% بـ 7,150 جنيه مصري. 
*سعر اعلاف بادي نامي 21% 25 كيلو بـ 5,820 جنيه.

*سعر اعلاف مواشي حلوب 19% بـ 4,950 جنيه مصري. 
*سعر اعلاف سوبر ناهي 19%بـ 5,950 جنيه مصري. 
*سعر اعلاف بادي نامي 21% بـ 5,800 جنيه مصري.

*سعر اعلاف سوبر بادي 23% بـ 6,450 جنيه مصري. 
*سعر اعلاف سوبر بادي 24% بـ 6,800 جنيه مصري. 
*سعر اعلاف سوبر نامي 24%بـ  6,100 جنيه مصري.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض ارتفاع كبير خلال الأيام الماضية دون مبرر واضح حسب تصريحات مسئولين من شعبة المواد الغذائية وجاءت اسعار البيض خلال تعاملات اليوم كالتالي :

سعر كرتونة بيض أحمر من  65.00 جنيه الي  66.50 جنيه
سعر كرتونة بيض أبيض من 60.00 جنيه الي 61.50 جنيه
سعر كرتونة بيض بلدي من  60.00 جنيه الي 61.00 جنيه

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، حسب تصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم

اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار أعلاف الدواجن أسعار البيض اليوم كرتونة بيض بلدي أسعار الفراخ بورصة الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم لأحد 24 يوليو فى البنوك المصرية

بعد أزمته مع شيرين.. والد حسام حبيب: يارب نجى ابنى

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم للمدارس الحكومية العربية والتجريبية لغات

ماكرون: الاتفاق النووى مع إيران لا يزال ممكنا

مسؤول سابق فى البنتاجون: رد فعل واشنطن على صاروخ سارمات الروسى يعبر عن ضعفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين

إسرائيل تعرض فيلمًا عن سعاد زكي: يهودية مصرية وحفيدتها تعيش في تل أبيب