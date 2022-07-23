موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، خاصة بعدما انهوا امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية يوم الخميس 21 يوليو الجاري، داخل اللجان المدرسية بنظام بابل شيت، وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا “كوفيد - 19”.

وينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي موعد اعتماد نتيجة الامتحانات، بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توقيت إعلان اعتماد النتيجة وأسماء الأوائل في الشعبة العلمية والعلمي رياضة والأدبي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، كما قررت بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الثاني خلال أغسطس القادم من العام الجاري.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

الدخول على بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: (من هنا). كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. اختيار الشعبة علمى أم أدبي. الضغط على عرض النتيجة. ظهور النتيجة فور اعتمادها رسميًا. يمكنك طباعة النتيجة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، موضحة أنه يقدم طلب التظلم بعد 15 يومًا من اليوم التالى لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

ضوابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

فتح باب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

يسدد الطالب رسوم 300 جنيه لكل مادة.

بعد التقديم واختيار المواد يتم تحديد مواعيد الاطلاع على ورق الإجابة.

يطلع الطالب على صورة من ورقة الإجابة لمراجعتها وإعادة تدقيقها.

يدّون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص بنموذج الملاحظات.

وتتم أعمال تقديم الطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا وتحصل رسوم إطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا، ويتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.