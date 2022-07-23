السبت 23 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 6 أشخاص فى واقعة مصرع وإصابة 7 بمشاجرة فى الشرقية

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوحماد، تجديد حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة مصرع 2 وإصابة 5 آخرين بالخرطوش إثر حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على سور، ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة القتل العمد.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبو حماد، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية، وأسفرت المشاجرة عن مقتل " مرسي ف و" 55 عاما و" محروس ال ب" 48 عاما، وإصابة كل من  "حلمى ال ع" 38 عاما فلاح مصابا بإصابة بالعين، وشقيقه "نبيل ال" 40 عاما فلاح مصاب بجروح بالرأس والبطن والجانب الأيمن ونجليه "أدهم ن" 20 عاما طالب مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى، و" محمد ن" 17 عاما طالب مصاب  بطلق نارى بالقدم اليسرى، وبجروح متفرقة بالبطن والصدر والوجه والرأس، و" محمود ج" 32 عاما فلاح مصاب بجرح بالصدر والطرفين السفليين من طلق خرطوش، جميعهم مقيمون بتل شمنديل دائرة مركز أبوحماد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد وبإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن إلى موقع الحادث، وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية منذ عام، وتجددت منذ 3 أيام وتم استخدام الخرطوش فيها والسلاح الأبيض وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 5 إصابات بالغة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية موقع الحادث وتم القبض على المتورطين فى الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة وتقنين الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.

قاضي المعارضات محكمة أبو حماد مشاجرة بين عائلتين تهمة القتل العمد

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