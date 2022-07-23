الرئيس السيسى مهنئًا المصريين بذكرى ثورة يوليو: نستلهم من أهدافها السامية روح العزم والإصرار

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

وأضاف الرئيس: «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم ووفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لمصر».