رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. موعد ظهورها

ينتظر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 رسميًا وإعلانها من قبل مؤسسة الأزهر الشريف في مصر بعد انتهاء تصحيح أوراق الطلاب.

انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

الجدير بالذكر أن مراكز تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 تصحيح جميع أوراق جميع المواد، الأربعاء الماضي، وبدأت منذ الخميس، 21 يوليو 2022 أعمال المراجعة والرصد تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإعلانها آخر شهر يوليو الجاري عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 في مصر عبر البوابة الرسمية

ومن المعلن أن أعمال التصحيح انطلقت السبت الماضي 16 يوليو 2022، حيث أجرت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، جولات يومية على 16 مركزا يتم فيها عملية التصحيح في أسرع وقت ، مطالبة المصححين بضرورة الدقة في التصحيح والانتهاء في أقرب وقت كي يطمئن الطلاب على نتيجتهم.

وفي الخميس السابع من يوليو 2022 انتهى طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648 طالبا، و 143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

في سياق متصل، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بدء العام الدراسي الجديد يوم 24 سبتمبر، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي اعلن خطة الدراسة بها الدكتور طارق شوقي في بيان له عقب انتهاء امتحانات الثانوية العام مساء الخميس الماضي، كما أعلن القطاع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية يوم 20 أغسطس، على أن يكون موعد إعلان نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، نهاية شهر يوليو.

وقال مصدر في إدارة الأزهر الشريف إن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 مبشّرة للغاية، وتعد أفضل من الأعوام السابقة، إلا أنه يصعب التحدث عن نسب النجاح حتى الآن.

وأضاف أن أعمال التصحيح تمت بدقة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الذي شدد على إعطاء كل طالب حقه حرصا على مصلحتهم.

فيما قد أوضح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أن النتيجة ستعتمد أحد أيام "الخميس الـ 28 أو السبت 30 أو الأحد 31 من يوليو 2022، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سيقوم بتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًا، كما هو متبع في كل عام، ومنحهم هدايا قيمة نتيجة لتفوقهم.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وكما تتعمد الدولة في كافة الإجراءات الحكومية هذا العام فإن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية سوف تُعلن عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وفقا لما أعلنه الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، والرابط من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وهناك 5 خطوات يجب على الطالب تنفيذها للحصول على النتيجة وهي كالتالي: