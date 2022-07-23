السبت 23 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طالب انتحل صفة طبيب أسنان 4 أيام فى سوهاج

حبس
حبس
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قررت  النيابة العامة حبس طالب بجامعة خاصة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ انتحل صفة طبيب بمركز المنشاة، جنوب سوهاج، لممارسته مهنة طبيب أسنان بعيادة غير مُرخصة.

كانت البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مديرية الصحة، يفيد بورود معلومات عن طالب بجامعة خاصة، لديه عيادة غير مُرخصة بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبيَّن استخدم أدوات غير مُعقمة ومواد مُنتهية الصلاحية بعيادة غير مُرخصة، وتم ضبط المتهم، وتبيَّن أنه طالب بجامعة خاصة ولم يُكمل دراسته، وتبيَّن انتحاله صفة طبيب أسنان بعيادة غير مُرخصة بمدينة المنشاة، وتم ضبطه أثناء معالجته إحدى السيدات.

كما تم ضبط أدوات غير مُعقمة ومواد مُنتهية الصلاحية تستخدم في جراحة الأسنان، كما أنه يجرى تقويم الأسنان وعمليات جراحية خاصة بالفك والأسنان، ويدير عيادتين، إحداهما بسوهاج والأخرى بالمنشاة، غير مُرخصتين.

وتؤكد لجنة العلاج الحُر أن أسعار الخدمات المُقدمة بالمركز الخاص بالطالب من أعلى أسعار المراكز بالمنشاة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طالب جامعة خاصة طبيب اسنان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش النيابة العامة

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