ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في المنوفية

ألقت مباحث مركز شرطة منوف، اليوم السبت، القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يُفيد بتمكن المقدم مراد أبو الدهب، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والرائد مصطفى البش، معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.