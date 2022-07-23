8 مصابين في حادث سير بأسيوط

شهد الطريق الزراعي الغربي بين مركزي "القوصية- منفلوط" بأسيوط، اليوم السبت، حادث انقلاب ميكروباص، أصيب خلاله 8 أشخاص نتيجة انفجار إطار السيارة خلال سيرها فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في الحادث.

تلقي اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بانقلاب ميكروباص، على طريق الصحراوي الغربي بين مركزي "القوصية- منفلوط"، ووقوع إصابات.

انتقل على الفور فرق الإسعاف والطوارئ وقوة من تأمين الطرق والنجدة، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، أن انفجار إحدى العجلات الخلفية بالسيارة، أدى إلى انقلابها وإصابة 8 أشخاص كانوا يستقلونها.

ونقل المصابون إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق.