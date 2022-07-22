«زيلينسكى»: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بنحو 10 مليارات دولار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو 10 مليارات دولار بعد توقيع اتفاق مع روسيا لإنهاء حصار صادراتها الزراعية وإن لديها فرصة أيضا لبيع المحصول الحالي.

وتابع "زيلينسكي" في كلمة ألقاها في وقت متأخر الليلة "هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب".

وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.

وفي وقت سابق، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الأمم المتحدة مسئولة عن احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي وقع في وقت سابق في إسطنبول.

وقال "زيلينسكي" في كلمته المصورة اليومية "الجميع يعلم أن روسيا يمكن أن تمارس استفزازات وتحاول تشويه صدقية الجهود الأوكرانية والدولية. لكننا نثق بالأمم المتحدة. مسئوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق".

ووقّعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة، في إسطنبول اتفاقًا مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددًا كبيرًا من دول العالم.