الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حدث ليلًا.. إصابة 3 إثر تصادم جرار وسيارة نقل فى المنوفية

حدث ليلا
حدث ليلا
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شهدت الساعات الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في "نشرة الحوادث".

- إصابة أشخاص إثر تصادم جرار وسيارة نقل فى المنوفية  

شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين للمستشفى.

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بإصابة 3 أفراد فى حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ربع نقل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالانتقال وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام مدخل قرية طوخ طنبشا على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي. 

وعلى الفور تم نقل المصابين لتلقى الرعاية الصحية بمستشفى بركة السبع المركزي.

- إخماد حريق فى شقة سكنية بالدقي  

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، في إخماد حريق شب في شقة سكنية بحي الدقي دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع طيبة فى منطقة الدقي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في التكييفات، ولا توجد إصابات في الأرواح، لكن تفحّم الشقة بالكامل.

- انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في النيل بمنشأة القناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بقرية الحاجر بمنشأة القناطر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق طفل في مياه النيل بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفل "ع. ي. ع"، 10 سنوات، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

- إصابة 13 إثر انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان

أصيب 13 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جرف حسين بأسوان جنوب المحافظة، وتم نقل المصابين لمستشفيات أسوان لعلاجهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، في طريق جرف حسين ناحية الكيلو 43.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة 13 شخصًا أحدهم إصابته خطرة، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الرأي العام سيارة نقل المنوفية الحماية المدنية حريق الدقي عمليات شرطة النجدة منشأة القناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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