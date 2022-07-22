الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار تداول الذهب فى محلات الصاغة المصرية الجمعة 22 يوليو 2022

الذهب
الذهب
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أسعار تداول أعيرة الذهب في محلات الصاغة المصرية من أكثر الكلمات بحثا عبر محرك جوجل البحثي صباح اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022.

 

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير سعر المعدن الأصفر في الأسواق المصرية للمستهلكين في صبيحة اليوم الجمعة 22 /7 /2022.


أسعار تداول أعيرة الذهب في محلات الصاغة المصرية الجمعة 22 يوليو 2022

وفقا لشعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة وصل أسعار تداول المعدن الأصفر في محلات الصاغة المصرية وورش تصنيع الذهب إلى ما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24
للبيع 1129.25 جنيه.
للشراء 1123.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75%.

 

سعر جرام الذهب عيار 22

للبيع 1035 جنيه.
للشراء 1029.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25%.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

للبيع 988 جنيه.
للشراء 983 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5%.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

للبيع 846.75 جنيه.
للشراء 842.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25%.


سعر جرام الذهب عيار 14
للبيع 658.75 جنيه.
للشراء 655.28 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25%.

 

سعر جرام الذهب عيار 12
للبيع 564 جنيه.
للشراء 561.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75%.

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سعر جرام الذهب عيار 9
للبيع 423.5 جنيه.
للشراء 421.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25%.


سعر تداول الجنيه الذهب
للبيع 7904 جنيه.
للشراء 8685 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 40%.


سعر تداول أونصة الذهب
 

للبيع 1713$.
للشراء 1712$.
بمعدل صعود وصل إلى 3%.

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أسعار الذهب في الدول العربية 22/7/2022

تتباين أسعار تداول أعيرة الذهب في محلات الصاغة المصرية والبلاد العربية حيث تشهد أسواق الذهب انخفاض نسبي خلال الفترة الماضية ووصل المعدن الأصفر إلى ما يلي:-

 

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية 

عيار 24 سجل نحو 210.53.
عيار الذهب عيار 21 سجل 184.21.
عيار 18 سجل نحو 157.90.


سعر الذهب في دولة تونس 
 

عيار الذهب عيار 24 وصل إلى 171.88.
عيار الذهب عيار 21 وصل إلى 844.27.
عيار الذهب عيار 18 وصل نحو 723.66.

 

سعر الذهب في دولة الإمارات 

عيار الذهب عيار 24 وصل إلى 206.07.
عيار الذهب عيار 21 وصل إلى 180.26.
عيار الذهب عيار 18 وصل إلى 154.51.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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