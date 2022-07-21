الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوى السياسية العراقية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق
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طالبت الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية العراقية، مساء اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية أمن العراق وسيادته، ومنع تكرار الاعتداءات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية العراقية وممثلوهم مساء اليوم في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للتباحث في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها الاعتداء التركي على الأراضي العراقية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، حسب بيان للحكومة.

واستعرض رئيس الحكومة العراقية أمام المجتمعين الموقف السياسي والميداني وتطوراتهما وعملية الإعتداء التركي ومتابعة الحكومة لذوي الشهداء والجرحى، والإجراءات المتخذة في مستويات مختلفة للدفاع عن السيادة العراقية والخطوات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، فضلاً الشكوى التي سيقدمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وطبيعة الموقف الدولي في إدانة الاعتداء.

وأكد المجتمعون وحدة الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي، فضلاً عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية.

وجدد المجتمعون التأكيد على احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقاً من أراضيه، ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي، أو تصدير الأزمات الداخلية للآخرين، أو الاعتداء على حقوقه وسيادته وأمن شعبه.

الرئاسات وقادة القوى السياسية الكتل الوطنية العراقية الحكومة العراقية امن العراق حماية أمن العراق مصطفي الكاظمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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