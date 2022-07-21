الخارجية الأوكرانية: جولة جديدة من المحادثات حول صادرات الحبوب الجمعة

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن جولة أخرى من المحادثات بقيادة الأمم المتحدة لتحرير صادرات الحبوب الأوكرانية ستعقد في تركيا غدًا الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو لـ"رويترز": "باختصار، قد يتم التوقيع على وثيقة تلزم الجانبين (بضمان) التشغيل الآمن لممرات التصدير في البحر الأسود".

وقال نيكولينكو، إن الوفد الأوكراني في المحادثات لن يدعم سوى القرارات التي تضمن سلامة المناطق الجنوبية للبلاد، و"المواقف القوية" للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود، والصادرات الآمنة من المنتجات الزراعية الأوكرانية.

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وممثلون من روسيا وأوكرانيا التوقيع على اتفاق في اسطنبول غدًا الجمعة، بعد اجتماع عقد بالمدينة، حسبما قال مكتب الرئاسة التركية، اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في وقت سابق، إن جوتيريش يعتزم السفر إلى اسطنبول، لكنه أشار إلى أنه لم يتم التفاوض بشكل تام على اتفاق بين موسكو وأوكرانيا.

وحاول الاجتماع ضمان الإفراج عن الحبوب العالقة بالموانئ الأوكرانية لمنع أزمة جوع تلوح في الأفق في أجزاء من العالم، أكثر اعتمادًا على هذه الإمدادات.

وتوصلت الأطراف بالفعل لاتفاق من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، تحكم ضوابط مشتركة على سبيل المثال.

كما توصلت لحل لحماية السفن التي ستقوم بنقل الحبوب، واتفقت أيضًا على إنشاء مركز تنسيق يضم ممثلين من كل الأطراف بمضيق البوسفور في اسطنبول.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيًا وضع سوق النفط العالمي.

وقال الكرملين في بيانه: جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية، وتم بحث قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وتم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية.

وأضاف الكرملين: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج قمة 19 يوليو في طهران لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".