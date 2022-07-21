الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: مقتل 4 مدنيين بانفجار لغم أرضى فى محافظة الحديدة اليمنية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أفادت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، مساء اليوم الخميس، بمقتل أربعة مدنيين، بانفجار لغم أرضي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها)، في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نأسف بوقوع حادث انفجار لغم أرضي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، أثناء جمع خشب الوقود في مديرية الحوك".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذا الحادث المأساوي: "يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية".

وأوضحت أن أكثر من نصف الضحايا الذين أفيد بمقتلهم أو إصابتهم في حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في شهر يوليو هم من الأطفال.

ودعت البعثة الأممية أطراف الصراع، لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة، مؤكدة أنها ستواصل تقديم تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام والدعم الفني للشركاء المعنيين لحماية سكان الحديدة وأكثرهم ضعفاً.

وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الثاني من أغسطس.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، إنه كثف اتصالاته مع الطرفين لدعم تنفيذ جميع عناصر الهدنة، واستكشاف احتمالات هدنة موسعة وممتدة إلى ما بعد الثاني من أغسطس المقبل.

وأضاف البيان، أن "الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد للشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة، فضلا عن الأولويات الأمنية بما في ذلك وقف إطلاق النار".

بعثة أممية الامم المتحدة أونمها مديرية الحوك اليمن لغم أرضى غربي اليمن محافظة الحديدة

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وائل لطفي

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