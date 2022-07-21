دون إصابات.. إخماد حريق شب في شقة سكنية بحي الدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، في إخماد حريق شب في شقة سكنية بحي الدقى دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع طيبة فى منطقة الدقى وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي ف التكييفات، ولا توجد إصابات في الأرواح، لكن تفحّم الشقة بالكامل.