رفع آثار حادث تصادم 7 سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

رفعت الإدارة العامة لمرور الإسكندرية آثار تصادم 7 سيارات على الطريق الصحراوي في العامرية غرب الإسكندرية، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بكدمات متفرقة، وجاري رفع آثار الحادث من محل الواقعة .

وتلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة كوبري الثروة السمكية بالقرب من المنطقة الحرة غرب المحافظة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين تصادم 7 سيارات بالطريق الصحراوي بمنطقة كوبري الثروة السمكية بجوار الثروة السمكية التابعة لمنطقة العامرية بعد أن تصادم 4 سيارات ميكروباص بسيارتين ملاكي وسيارة نقل جامبو وتسبب الحادث في تصادم 8 أشخاص كانوا مستقلين السيارات محل الواقعة والإصابات عبارة عن كدمات.

جار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.