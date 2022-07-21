الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة مسجل خطر قبل ترويجها بمركز الخارجة

الهيروين
الهيروين
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تمكنت قوة شرطة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة مسجل خطر قبل ترويجها بمركز الخارجة.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط مسجل خطر بحوزته مخدر الهيروين.

كشف محضر الواقعة عن ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الخارجة عن اعتزام مسجل خطر بيع مخدر الهيروين بأحياء مدينة الخارجة، على الفور تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتشكلت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد البدري، رئيس مباحث قسم الخارجة، والرائد محمد ناصر، معاون مباحث القسم، وجرى مداهمة منزل مسجل خطر بمنطقة "الشعلة" بمدينة الخارجة. 

ونجحت القوة في القبض على "ع . م. م"، 30 عامًا، مسجل خطر فئة (أ) وبحوزته 30 لفافة من مخدر الهيروين وسلاح أبيض عبارة عن سكين وهاتف محمول ومبلغ 4165 جنيها من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتم تحريز المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

البحث الجنائي أمن الوادي الجديد مخدر الهيروين

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