الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل في هتك عرض طفل بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامه بخطف وهتك عرض طفل في منطقة المطرية بشمال القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل عبد الهادي، وعضوية المستشارين الدكتور أيمن عبد الهادي هيكل وطارق محمود محمد.

وقالت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 456 لسنة 2022 جنح المطرية، إن المتهم محمد إبراهيم 38 عاما - عاطل؛ خطف المجني عليه طفل يبلغ من العمر 16عاما، بطريق التحايل، بأن أوهمه بكونه مدرب كمال أجسام، ويرغب في مقابلته لبدء برنامج إنقاص الوزن، وهتك عرض الطفل بالقوة، وهدده بنشر صوره عارية.

وتابعت التحقيقات: المتهم هدد والدة المجني عليه، بنشر مقاطع مرئية عارية لنجلها، وكان تهديد مصحوب بتكليف المجني عليه؛ إعطائه مبالغ مالية.

محكمة جنايات شمال القاهر السجن المشدد المشدد 10 سنوات هتك عرض خطف

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