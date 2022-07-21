ضبط وإعدام طن أغذية فاسدة فى عزبة البرج بدمياط

شنت مديرية الشئون الصحية بدمياط حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بمنطقة عزبة البرج، حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية من محال الأسماك والمطاعم وأماكن التجهيز والمخابز.

وأسفرت الحملات عن ضبط 21 منشأة تدار دون ترخيص، و4 منشآت منها بها خطر داهم على الصحة العامة، وتحرير 40 محضر جنحة صحية للتدني الشديد في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وامتناع البعض عن التفتيش، وإعدام 680 كجم أغذية متنوعة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 305 كيلو ملح طعام طحينة بيضاء مجهول المصدر، وسحب 50 عينة للفحص بالمعامل للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وتهيب مديرية الصحة بالمواطنين تحري الدقة عند شراء الأسماك الفيليه، وأن تكون من مصدر موثوق حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور عطية علي منصور، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة.