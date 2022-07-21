الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اتهمت صديقتها بسرقة أكل الكلب.. المتهم بقتل زوجته شيماء جمال يكشف سبب استئجار المزرعة

شيماء جمال
شيماء جمال
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حصلت "الدستور" علي نص التحقيقات بقضية قتل الإعلامية شيماء جمال علي يد زوجها أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي ودفنها داخل مزرعة.


تصمن نص التحقيقات

س / ما الذي حدا بك إلى الإفصاح للمتهم حسين الغرابلي عن مكنون نفسك تجاه زوجتك المجني عليها دوناً عن باقي معارفك؟

ج / أنا محكتش له هو بس، حكيت لعدد من أصدقائي المقربين لي.

س/ وما هي الحلول التي اقترحوها عليك إزاء عرضك لمشكلتك عليهم ؟

ج / هما كلهم اقترحوا عليا إني أطلقها وتخبط دماغها في الحيطة، ومراتي هتزعـل شوية وبعدين الأمور هتتصلح.

س/ وما هو رأيهم بشأن تهديدها إياك بالمقطع المصور للعلاقة الزوجية ؟

ج / هم رأيهم إن ده لا يُديني في شيء لأن احنا أصبحنا متجوزين رسمي.

س / وما الذي حال دون اتباع نصائحهم؟

ج/ خوف مني وغباء.

س / وما الحل الذي اقترحه عليك المتهم حسين الغرابلي؟

ج/ اقترح استئجار المزرعة بما له من خبرة في هذا المجال وشراء بعض العجول لإقناعها بقيمة المشروع فإذا استجابت أشتريها بالتقسيط من صاحبها وأقدمها لها مقابل الطلاق.

س/ وما هي الوسيلة التي كنتما تعتزمان استخدامها في إقناعها بملكية تلك المزرعة ومن ثم نقل تلك الملكية إليها؟

ج/ هي مش بتفهم في قصص العقود لكن وقت الجد بتجيب صاحبتها المحامية اللي اسمها علياء.

س/ إذن كيف يمكن تجاوز تلك العقبة؟

ج/ أنا كنت معتمد ساعتها أنها مش هتجيب علياء علشان هي كانت مقطعاها علشان كانت متهماها بسرقة أكل الكلب بتاعها في الساحل الشمالي والاتهام ده تم على مرأى ومسمع من بنتها وخالتها وبنت خالتها.

س/ وما هي وسائل إنفاذ تلك الفكرة ؟

ج / هو حسين دور ووصل للمزرعة في البدرشين واتفق على إيجارها بـ8 آلاف جنيه شهرياً، وعمل عقد مع مالك المزرعة اسمه عامر، وأنا مقابلتهوش، لكن حسين جابلي نسخة ممضية من المالك، وخلاها معاه بعد ما أنا مضيتها، وخد مني النسخة الثانية وصلها للمالك.

س/ وما هو مصدر تمويل ذلك المشروع والنفقات التي أنفقت عليه ؟

ج / أنا دفعت لحسين 16 ألف جنيه مقدم إيجار وصرف عليها توضيب نحو 20 ألف جنيه.

س / وما هي وسيلة سدادك لتلك المبالغ تحديداً ؟

ج / أنا دفعتله الفلوس كاش.

قتل الإعلامية شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال المتهم بقتل نص التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

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