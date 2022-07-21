«كانت بتصور برنامج للأطفال».. القاضى المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل التعرف عليها

كشفت اعترافات القاضي المتهم أيمن حجاج في تحقيقات النيابة العامة عن كيفية تعرفه على الإعلامية شيماء جمال وأول لقاء لهما.

نص التحقيقات مع قاتل الإعلامية شيماء جمال

س: ما هي بادرة تعرفك على المجني عليها؟

ج : في نادي مجلس الدولة كانت جاية عاوزة تسجل لبرنامج في النادي في شارع عبدالعزيز آل سعود بالمنيل.

س: ومتى كان ذلك؟

ج: في آخر عام 2016.

س: وما هي صفتك في ذلك النادي آنذاك؟

ج: أنا كنت عضو مجلس إدارة وقائم بأعمال أمين الصندوق.

س: وما الذي دار بينك وبينها في ذلك اللقاء؟

ج: هي طلبت مني تصوير برنامج عن الأطفال المصابين بمرض العظم الزجاجي وبالفعل تم تصويره وإذاعته بقناة «الحدث اليوم» وموجود على «يوتيوب».

س: وما هي تبعات ذلك؟

ج: هي طلبت تقابلني علشان تفرجني على الشغل، فأنا قولتلها تعالي النادي، لكن هي قالت نتقابل بره، فقابلتها في كافيه بقعد عليه على طول في شارع أحمد عرابي في العجوزة.

س: وما الذي دار بذلك اللقاء؟

ج: هي فرجتني على الشغل وقالتلي هجيب الشغل النهائي بكرة وفعلا اتقابلنا تاني يوم في نفس الكافيه، كانت عاوزة تشوفني وعرضت عليا الجواز مباشرة.

س: وما هو رد فعلك إزاء ذلك؟

ج: أنا استغربت من الجرأة وافتكرتها بتهزر وقولتلها ابني لسه متوفى من أقل من سنة ومفياش دماغ لكده لقيتها بتتكلم بجد وقالتلي بكرة هنتقابل.

تفاصيل زواج الإعلامية شيماء جمال والقاضي أيمن حجاج



س: وما الذي أسفر عنه ذلك؟

ج: هي جاتلي تاني يوم في الكافيه وعرضت عليا الجواز تاني واتفقنا فعلاً على الجواز العرفي تاني يوم، وبعدها بیوم جابت صاحبتها اسمها عليا، وقعدنا في شقتها اللي في حدائق الأهرام.



س: وما هي مراسم هذا الزفاف؟

ج: هو مجرد كتابة ورقة الجواز العرفي وتوقيعي أنا وهي وصاحبتها عليها، وبعد كده صاحبتها مشيت وسابتنا لوحدنا، وعاشرتها معاشرة الأزواج، وفي اليوم التالي مباشرة فوجئت برسائل على الواتس آب متضمنة أكونتات زوجتي وأولادي وأصدقائي في العمل وخارج العمل المتواصلين معي على «فيس بوك» ثم أتبعتها بفيديو وصور يتضمن مشاهد للعلاقة الزوجية بيننا، وهددتني بأن هذه طريقتها وأسلوبها، وقالت: «كلهم بيكونوا تحت رجلي بالفيديوهات دي» وذكرت لي على سبيل المثال لا الحصر بعضا من ضحاياها، بينهم كاتب صحفي، وطبيب أسنان، ومقاول، وصاحب معرض عربيات.