الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالوادى الجديد

اسعاف
اسعاف
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شهد مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

كان قد تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "تنيدة – منفلوط"، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "تنيدة – منفلوط"، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد حادث تروسيكل سيارة ربع نقل 7 أشخاص اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

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