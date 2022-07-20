إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالوادى الجديد

شهد مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

كان قد تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "تنيدة – منفلوط"، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "تنيدة – منفلوط"، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.