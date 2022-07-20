مصرع طالب غرقًا فى حمام سباحة بقنا

شهدت مدينة دشنا شمال محافظة قنا، مصرع طالب إثر غرقه في حمام سباحة بمصنع سكر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع طالب يبلغ من العمر، 14 عامًا، مقيم بمنطقة العزازية بدشنا، بعد غرقه في حمام سباحة بمصنع سكر دشنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالب يدعى "ي.ب" إثر غرقه في حمام سباحة بمصنع سكر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.