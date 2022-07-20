الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أيمن الجميل: «حياة كريمة» أصبحت أكبر مشروع لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة أزمات الغلاء والتضخم

أيمن الجميل
أيمن الجميل
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قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo 3A" للاستثمار الزراعى والصناعى، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، أثبتت أنها رؤية اقتصادية عبقرية لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصرى الذى يقطنه نحو 60 مليون مواطن مصري ، حتى في أشد الأوقات صعوبة ، مثل المرحلة الحالية التي نواجه فيها أكبر أزمة غلاء وتضخم على مستوى العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حجم أعمال المبادرة وانتشارها في معظم المحافظات جعل منها خطة إنقاذ عاجلة في مواجهة أزمة الغلاء العالمى

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مبادرة حياة كريمة التي تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أصبحت أكبر مشروع تنموى في مصر على مدى العقود السبعة الماضية ، كما أصبحت أكبر مشروع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من الإسكندرية إلى أسوان ، كما أصبحت أيضا أكبر مشروع يمكن أن يوفر شراكة مع مجتمع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال تدشين البنية التكنولوجية في الريف المصرى وكابلات الإنترنت فائق السرعة الأمر الذى يمكن ملايين الشباب من الالتحاق بالوظائف المتاحة في الشركات المصرية والأجنبية وإطلاق مشروعاتهم الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضح أيمن الجميل أن من أهم مميزات مبادرة حياة كريمة التي تحقق تنمية سريعة ومستدامة في المجتمعات الريفية التي تعمل على تطويرها وتحسين جودة الحياة بها من خلال تدشين مشروعات زراعية وخدمية ومرافق متنوعة مما يهيئ تلك المناطق لبيئة اقتصادية مواتية للاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، و يساهم تدريجيا فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن هناك اهتمام كبير بالبيئة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أيمن الجميل أن الطابع الشامل لمبادرة حياة كريمة يجعل منها آلية شديدة الفعالية والتأثير في القرى التي تعمل بها ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة على سبيل المثال تشمل 1477 قرية، تنفذ برنامجا ضخما من المشروعات يشمل شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، والمشروعات الصحية والتعليمية وكذلك المساعدة على تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب القائمين عليها، الأمر الذى يضاعف فرص العمل ويحسن جودة الحياة.

أيمن الجميل حياة كريمه الرئيس السيسي الريف المصري

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قصر ثقافة أم كلثوم

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