القبض على شخص قتل ابنته ودفنها داخل المنزل بقرية العديسات قبلى بالأقصر

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة مصرعها بضربة شومة على رأسها من والدها الذي اعتاد ضربها وتعذيبها خلال الفترة الماضية بقرية حاجر العديسات بمدينة الطود شرق الأقصر، وقام الأب بعد وفاة ابنته بدفنها داخل المنزل حتى ظهرت رائحة الجثة، وأبلغ الأهالى رجال الشرطة عنه، وتم استخراج جثمان المتوفية ونقلها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، وضبط الأب المتهم للتحقيق معه فى الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز الأقصر، بالعثور على جثة فتاة بعد اختفائها لعدة أيام بقرية حاجر العديسات قبلى، وتم العثور على جثمان الفتاة مقتولة ومدفونة داخل المنزل حيث تبين قيام والدها بالتخلص من نجلته بضربها بشومة على رأسها أودت بحياتها على الفور داخل مسكنهما بالقرية وقرر دفنها فى المنزل.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة "س" تبلغ من العمر 15 سنة مقتولة بضربة عنيفة فى الرأس ومدفونة داخل المنزل، وتم على الفور نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين استكمال التحقيقات والتصريح بدفن الجثة، وتم ضبط الوالد المتهم فى الواقعة للتحقيق معه ومعرفة سبب الجريمة وقتل ابنته، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.