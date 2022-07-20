الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب من مياه بحر مويس فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من انتشال جثة شاب من مياه بحر مويس ناحية كوبرى السوق دائرة مركز شرطة  كفر صقر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر صقر المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه بحر مويس بمنطقة كوبرى السوق دائرة كفر صقر، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر مجهول الهوية والعنوان، وتم نقل الجثة بمشرحة مستشفى كفر صقر المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

الإنقاذ النهري امن الشرقية انتشال جثة بحر مويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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