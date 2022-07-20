الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الهيروين» يقود مزارعًا فى الشرقية للسجن المشدد 7 سنوات

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5757 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 942 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "زكى ن ز" 34 عاما مزارع   بدائرة  مركز شرطة بلبيس، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاحا ناريا بندقية خرطوش و3 طلقات  لذات العيار دون ترخيص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي انتهت تحقيقاتها بالإحالة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق معاقبة مزارع حيازة مواد مخدرة الأجهزة الأمنية بالشرقية بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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