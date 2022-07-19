الثلاثاء 19 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصادم سيارتين بالطريق الزراعى فى طنطا

جريدة الدستور
ads

شهد طريق "طنطا الزراعي" أمام مدخل قرية إخناواي، التابعة لمركز ومدينة طنطا بالغربية حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكى دون وقوع إصابات، ما أدى إلى توقف حركة مرور السيارات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل بطريق "طنطا الزراعي" أمام مدخل قرية إخناواي دون وقوع إصابات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث ورفع حطام السيارتين، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطريق الزراعي حركة المرور محافظة الغربية تصادم سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

تقرير الطب الشرعي يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

تعيين 313 من معاونى النيابة الإدارية دفعة 2015-2016

«لو عاشت هتودينا في داهية».. اعترافات قاتل شيماء جمال

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية