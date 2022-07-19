الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بسرقة المواطنين بالتجمع

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة،تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة الشقق في مدينة بدر.

وأشارت التحقيقات الأولية أن قسم شرطة بدر تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بإكتشافه سرقة "شاشة LCD - جهاز لاب توب" من داخل الشقة سكنه، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"

كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأقروا بإرتكابهم عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

القاهرة الجديدة قاضي المعارضات محكمة القاهرة الجديدة سرقة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

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