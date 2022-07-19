الثلاثاء 19 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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ارتفعت عمليات البحث على محرك "جوجل" عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022، بعد تأخر النتيجة مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الإجازة التي حصل عليها العاملين في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتصدر البحث عن  موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 مؤشرات بحث جوجل مع انتظار الطلاب للنتيجة بعد أن انهوا امتحاناتهم التي استمرت شهر كامل في بداية الشهر الجاري وبالتحديد في 7 يوليو الجاري. 

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وأكد الأزهر الشريف في تصريحات صحفية له، أنه لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 لأن أعمال التصحيح والتدقيق في نتيجة الثانوية الازهرية ما زالت مستمرة ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأسابيع القادمة بعد انتهاء أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات والتي تستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري، ثم تبدأ بعدها أعمال الرصد والمراجعة للتصحيح وبعدها يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر البوابة الإلكترونية للازهر الشريف كما يتم إعلانها في المدارس.

ويعتمد الكنترول الرئيسي على استلام كراسات الإجابات من المناطق الأزهرية بالمحافظات ثم تصحيح كل مادة منفصلة.

وأنهى طلاب الثانوية الازهرية امتحاناتهم الثانوية بدأت الاختبارات التي بدأت بالنسبة للقسم الأدبي يوم الأحد الموافق 5 يونيو، وانتهت الثلاثاء 5يوليو الجاري، بينما امتحن طلاب الشعبة العلمية خلال الفترة من السبت الموافق 7 يونيو وحتى الخميس الموافق 7 يوليو الجاري، وذلك لمدة شهر كامل، وأدى الطلاب الامتحانات ورقيًا بنظام البوكليت؛ مما يستغرق وقتًا أطول في التصحيح.

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رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الالكترونية

ويوفر الأزهر الشريف البوابة الالكترونية لعرض نتيجة الثانوية الازهرية عقب اعتمادها من شيخ الأزهر، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.
  • الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.
  • ثم اختر نتائج الامتحانات
  • قم بإدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
  • ثم حدد الشعبة التي يدرس بها سواء علمية أو أدبية.
  • ثم قم بالضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها من شيخ الأزهر الشريف.

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