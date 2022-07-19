إصابة 14 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 14 جميعهم عمال في انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسئول بصحة المنيا إن مستشفى ملوي العام استقبل ظهر اليوم 14 مصابًا بسحجات وكدمات واشتباه نزيف داخلي وما بعد الارتجاج وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم، وجميعهم من أبناء مركزي سمالوط ومطاي.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم «9928 ن ص» ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي بالطريق الصحراوي، ونتجت عن ذلك إصابة 14 عاملًا أعمارهم تتراوح بين 25 35 عامًا، وجميعهم من مركزي سمالوط ومطاي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر خروج 3 منهم لتماثلهم للشفاء لإصابتهم بجروح سطحية، فيما يرقد 11 تحت الملاحظة.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ورجحت تحريات المباحث الأولية وقوعه إثر انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانتقل رجال المرور لرفع السيارة المنكوبة ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ويأتي الحادث بعد مرور ساعات من اصطدام أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل بمقطورة أثناء توقفها بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا في مركز ملوي لتغير الإطار، مما أسفر عن مصرع 25 شخصًا وإصابة 35 بينهم 7 طلاب، وجميعهم من محافظتي سوهاج وأسيوط وكانوا في طريقهم إلى محافظة القاهرة.