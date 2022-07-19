الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة

جثة طفلة
جثة طفلة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للعقار، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بمصرع طفلة اثر سقوطها من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة طفلة تدعى "ر م" ع في العقد الأول من العمر وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور ونزيف داخلي.

وكشفت التحريات بعدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات بأنه أثناء لهو الطفلة في بلكونه شقتها اختل توازنها وسقطت ولفظت أنفاسها على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة مصرع مصرع طفلة القاهرة الجديدة الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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