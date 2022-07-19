ينشغل المطورون والإنشائيون بأسعار مود البناء من الحديد والأسمنت كل يوم بسبب التغير اليومي في هاتين السلعتين الاستراتيجيتين لاسيما لارتباط عدد كبير من الشركات بتنفيذ مشروعات انشائية سواء في مجال إنشاء الطرق والكباري أو الوحدات العقارية والمدن السكانية الجديدة.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19-7-2022

يتصدر سعر الحديد والأسمنت صدارة محركات البحث العالمية جوجل وتويتر وفي هذه السطور يقدم موقع " الدستور" ضمن الخدمات المقدمة للقراء سعر السلع.

وأعلنت المصانع المحلية لإنتاج حديد التسليح انخفاض الأسعار خلال شهر يوليو الجاري مصحوبةً بانخفاض جديد قيمته 500 جنيه في المتوسط للطن الواحد، وذلك مدفوعًا حسب المنتجين إلى الهبوط المتتالي بأسعار خام البيلت بالبورصة العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، علمًا بأن أسعار الحديد سجلت في شهر يونيو المنتهي انخفاضًا تجاوز 1100 جنيه للطن مقابل أسعار شهر مايو الماضي، وهو على عكس باقي السلعات التي تشهد ارتفاع مستمر بسبب التضخم جراء الحرب الروسية_ الأوكرانية.

إنتاج مصر من حديد التسليح والأسمنت

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويتم إضافة قيمة تترواح بين 200 إلى 500 جنيه على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

جاءت أسعار الحديد في الشركات والمصانع المحلية في مصر اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر الحديد في مصر بشركة حديد عز اليوم الثلاثاء

متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيهًا للطن.

سعر طن الحديد في مصر بشركة حديد بشاي اليوم الثلاثاء

سجل سعر حديد بشاي 17500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد في مصر بشركة حديد العتال اليوم الثلاثاء

سجل سعر حديد العتال 17300 جنيه للطن.

سعر طن الحديد في مصر بشركة حديد المصريين اليوم الثلاثاء

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17570 جنيها للطن.

وجاء سعر طن حديد الكومي 17300 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 17300 جنيه للطن، كما سجل العشري 17300 جنيه للطن، والمعادي 18000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 17550 جنيها للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17550 جنيها، وعطية سعر 17450 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 16700 و1700 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء

بينما سجل أسمنت المسلح، 1385 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1355 جنيهًا للطن، والعسكري سجل 1275 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1415 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي في مصر الثلاثاء

وسجل أسمنت السويدي 1400 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1360 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 1355 جنيهًا في الطن.

سعر طن أسمنت حلوان في مصر الثلاثاء

وسجل أسمنت حلون 1390 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 990 إلى 1060 جنيها، بينما الأسمنت المقاوم بين 1365 و1390 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.