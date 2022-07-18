الثلاثاء 19 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثث 3 أطفال فى المنشاة بسوهاج

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بدفن جثث 3 أطفال توفوا نتيجة تعرضهم لحادث غرق بترعة بناحية نجع الحمدية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بغرق 3 أطفال بينهم شقيقان ونجلة عمهم، وتم إنتشال الجثامين الثلاثة ونقلهم إلى مستشفى المنشاة المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بغرق أدهم . م . ج 5 سنوات وشقيقه مازن . م . ج 3 سنوات وابنة عمهما رضا.ا.ج 6 سنوات داخل إحدى الترع بنجع الحمدية دائرة مركز المنشاة، وتم إيداع الجثامين الثلاثة داخل مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهة التحقيق التي صرحت بدفن الجثامين الثلاثة، عقب ورود تقرير مفتش الصحة حول المتوفين الثلاثة.

مركز شرطة النيابة العامة مدير امن سوهاج المباحث الجنائية تحرير محضر محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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