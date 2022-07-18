مصرع وإصابة عاملين سقطا من أعلى عقار بالبحيرة

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى أحد العمارات السكنية بإيتاي البرود، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى لكل من "محمد.ر.ع، 18 سنة" جثة هامدة، و"محمد.س.ح، 22 سنة" مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلاهما مقيم بإيتاى البارود، وذلك إثر سقوطهما من أعلى عمارة بمركز إيتاى البارود أثناء إصلاحهما المصعد الخاص بالعقار.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب حتى تعافيه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.