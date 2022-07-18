الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة عاملين سقطا من أعلى عقار بالبحيرة

جثة
جثة
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لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى أحد العمارات السكنية بإيتاي البرود، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى  لكل من "محمد.ر.ع، 18 سنة" جثة هامدة، و"محمد.س.ح، 22 سنة" مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلاهما مقيم بإيتاى البارود، وذلك إثر سقوطهما من أعلى عمارة بمركز إيتاى البارود أثناء إصلاحهما المصعد الخاص بالعقار.

 وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك  تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب حتى تعافيه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

النيابة العامة مصرع واصابة أمن البحيرة محافظة البحيرة إيتاي البارود شرطة النجدة اتخاذ الإجراءات

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