حبس أجنبي لاتجاره في العملات بالسوق السوداء

قررت نيابة مدينة نصر حبس أجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره في العملات بالسوق السوداء بمدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة إلى خارج البلاد عن طريق استلام المبالغ المالية من بعض الوافدين للبلاد وتحويل قيمة تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالخارج مقابل تحصله على نسبة منها كعمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.