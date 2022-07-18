الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد والغرامة لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بشبين القناطر

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة ، عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، لعاطل، وذلك لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وصدر الحكم ، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبد الغني العنتبلي، وأمانة سر كمال جاويش.

كشف  أمر الإحالة بالقضية التي حملت رقم 4886 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 780 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد ح "، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار في جوهر مخدر الحشيش.

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وجرى ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اعترف المتهم  أمام جهات التحقيق بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .

محكمة جنايات بنها عاطل السجن المشدد غرامة مالية مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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