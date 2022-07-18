الإثنين 18 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لليوم الثاني.. الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا ببنها

غرق
غرق
ads

تواصل قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، لليوم الثاني على التوالي، جهودها لانتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أثناء العمل في تكريك النيل، وسط تواجد أسرته وأقاربه بمكان البحث، مناشدين بسرعة انتشاله لتشييعه لمثواه الأخير، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بمصرع شاب غرقا خلال أعمال تكريك نهر النيل بقرية ورورة دائرة مركز بنها.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، كما انتقلت شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "محمد إ"، 24 سنة، عامل، ومقيم المنزلة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، بالعمل في تكريك نهر النيل بمنطقة كوبرى عثمان الشهير بكوبرى الفحص انزلقت قدماه وجرفته المياه ، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الجثمان، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قوات الانقاذ النهري القليوبية نهر النيل مصرعه غرقا جثمان شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

الأكثر قراءة

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

بعد حذفها للمرة الثانية.. هل ستعود «بنت الجيران» لحسن شاكوش وعمر كمال مرة ثالثة

الرئيس السيسى لنظيره الألمانى: نتطلع لتعظيم حجم استثمارات ألمانيا بمصر

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

د. بهي الدين مرسي

كيمياء الغضب.. وغضب الكيمياء

ماجد حبته

حوار بيترسبرج للمناخ

جمال-أسعد

الحوار.. والحياة السياسية

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة والحوار الوطنى

لواء.حمدى البطران

توابع النكسة

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة