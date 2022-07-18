تحريات المباحث تكشف تفاصيل تورط عاطل في قتل ابن عشيقته بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل تورط فى قتل ابن عشيقته، بسبب إزعاجه له أثناء وجوده بشقة والدة الطفل بالسلام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة.

وبإخطار النيابة باشرت التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

اعترف المتهم أنه كان يتواجد في منزل والدة المجني عليه معها، وكان الطفل في ذلك الوقت نائما إلا أنه استيقظ أثناء ممارستهما الرذيلة ودخل فى نوبة بكاء، فأرادا إسكاته بالضرب لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بوجود جثة لطفل رضيع داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة طفل يدعى "م"، عمره عامان، وتبين من الفحص إصابته بكدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات أن عشيق أم المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

أضافت التحريات أنه أثناء وجود المتهم بالمنزل استيقظ الطفل المجني عليه ودخل في نوبة من البكاء المستمر، ما جعل العشيق يعتدي عليه بالضرب في محاولة لمنعه من البكاء ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.