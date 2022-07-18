الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لجاره فى الإسكندرية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، مُتهمًا بالسجن، لمدة 5 سنوات بتهمة إحداث عاهة مُستديمة لمواطن في القضية المُقيدة برقم 15257 لسنة 2821 جنايات قسم شرطة باب شرقي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، وأمانة سر السيد الوزيري.

وترجع أحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يُفيد بتعدي المتهم علي المجني عليه وإصابته بدائرة القسم.

 

شهادة ضابط المباحث

كشفت تحريات ضابط مباحث قسم شرطة باب شرقي بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات جيرة بين المتهم، وبين المجني عليه؛ بسبب مشاجرة بين نجليهما، وعند قيام المجني عليه بعتاب المتهم، تعدى عليه بسلاح أبيض سكين بيده اليسرى، مما أدى إلى قطع جرحى في الإصبع البنصر الأيسر؛ فتسبب له في عاهة مستديمة 10%، وتحرر محضر بالواقعة.  

محكمة جنايات الإسكندرية عاهة مستديمة قسم شرطة باب شرقى المستشار محمد أحمد شعيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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