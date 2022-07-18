الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتر ساقي مزارع صدمه قطار في المراغة بسوهاج

محطة قطار سكة حديد
محطة قطار سكة حديد
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أصيب مزارع ببتر بالقدمين بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، وذلك عقب اصطدام قطار به حال قيام المصاب بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل المصاب إلى مستشفى المراغة المركزى التي قامت بإحالته إلى المستشفى الجامعى نظرا لخطورة حالته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد باصطدام قطار بمزارع دائرة المركز مما نتج عنه إصابته ببتر في الساقين، وتم نقل للمستشفى في حالة خطرة.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، بورود محضر محرر بمعرفة قسم النقل والمواصلات بسوهاج يفيد بأنه عقب قيام القطار الروسي "سوهاج - القاهرة " من محطة سكة حديد المراغي وبالمرور تلاحظ لسائق القطار عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجب، فاصطدم به القطار مما أدي لإصابته " ببتر بالقدمين " وتم نقله لمستشفي سوهاج  الجامعي محولا من مستشفى المراغة المركزى.

تبين أن المصاب يدعى "و. ا. ا. س" 32 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز، وأفاد شقيقه المدعو "ح .ا. ا. س" 42 سنة مزارع، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المراغة محافظة سوهاج عبور المشأة مستشفى المراغة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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