إخماد حريق سيارة أعلى كوبرى أكتوبر

نشب حريق في سيارة أعلى كوبري أكتوبر، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكى تجاه مدينة نصر دون وقوع إصابات، وفور انتقال قوات الحماية المدنية التى دفعت بـ3 سيارات إطفاء وتمت أعمال السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وأمر مدير إدارة مرور القاهرة بنشر الخدمات المرورية لسحب الكثافات من أعلى الكوبرى وإعادة حركة السيارات لطبيعتها، كما دفعت بأحد الأوناش لرفع السيارة من أعلى الكوبرى بعد فحصها ورفع آثار الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.