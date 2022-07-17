اليوم.. الحكم على طالب وخفير قتلا صديقهما بالشرقية

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، حكمها على طالب وخفير خاص متهمين بقتل صديقهما، بضربه بحجر على رأسه ودفن جثته داخل مزرعة لسرقة هاتفه المحمول الحديث.

تعود أحداث الواقعة ليوم 12 يونيو من العام الماضي، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغًا من موظفة 42 عامًا، باختفاء نجلها الطالب محمد السيد دسوقي، والبالغ عمره 17 سنة، وأنها تخشى وقوع مكروه له، لغلق هاتفه المحمول، وعدم العثور عليه في أي مكان.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن هناك شبهة جنائية وراء اختفاء الطالب وأن مرتكبي الواقعة طالب، 22 عاماً، وابن خالته الخفير، 18 عاماً، جيران المجني عليه بالمجاورة 12 بقسم أول العاشر، وأنهما عقدا العزم على قتل صديقهما لسرقة هاتفه المحمول.

وفي يوم الحادث قاما باستدراج المجني عليه لمزارع الغابة السابعة بقسم ثان العاشر بسيارة ملاكي بدعوى التنزه وفور وصولهما قام أحدهما بتقييد أيدي المجني عليه وشل حركته وسارع الثاني بضربة بحجر كبير على رأسه حتى لفظ أنفاسه، ثم قاموا بدفنه بمنطقة رملية بذات المزرعة حتى لا يتم افتضاح أمرهما، وتم القبض عليهما وإحالتهما الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.