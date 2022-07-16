السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 7 أسابيع

كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الصين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أسابيع، في ظل انتشار العدوى في بعض المقاطعات بوسط البلاد، والشمالية الغربية، والجنوبية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 450 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد إصابات يتم تسجيله منذ 25 مايو الماضي، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من نصف الإصابات في مقاطعتي أنهوي وجانسو.

وقالت اللجنة إن مقاطعة شنغهاي، التي شهدت تدابير إغلاق صارمة لأسابيع لمكافحة انتشار الفيروس، سجلت 33 حالة إصابة مقارنة بحالات الإصابة التي تم رصدها في اليوم السابق.

كورونا فيروس كورونا في الصين الصين فيروس كورونا اللجنة الوطنية للصحة في الصين

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