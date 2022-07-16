السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربى يرحب بمخرجات قمة جدة

عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي
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رحب البرلمان العربي بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، التي استضافتها السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية هذه القمة في تعزيز العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وفتح آفاق جديدة من التنسيق والتعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. كما أكد العسومي دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن تطلع البرلمان العربي بأن تساهم مخرجات هذه القمة في وضع حلول غير تقليدية لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة.

البرلمان العربي قمة جدة للأمن والتنمية السعودية التعاون الخليجي عادل بن عبد الرحمن العسومي

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