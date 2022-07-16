السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تناول مادة سامة.. القدر ينقذ طفل من الموت في قرية طليا بأشمون

اسعاف
اسعاف
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أنقذ القدر طفلا في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من الموت نتيجة تسمم، عقب تناوله مادة سامة كادت أن تودي بحياته، إلا أن الأطباء نجحوا في إسعافه وإجراء الغسيل المعوي اللازم له.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة التي تولت إجراء التحقيقات في الحادث. 

كانت قد تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "محمد ف. ش." عمر عام، مقيم بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصابا بالتسمم.

بالانتقال والفحص وبسؤال أهلية الطفل أكدوا تناوله مادة سامة، وتم عمل غسيل معدة للطفل، وتم أخذ عينة وتحويله إلى مستشفى الجامعة بقسم السموم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تحقيقات مستشفي الجامعة محافظة المنوفية مركز اشمون النيابة المختصة أشمون بمحافظة المنوفية بمحافظة المنوفية المحضر اللازم مادة سامة

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وائل لطفي

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