تناول مادة سامة.. القدر ينقذ طفل من الموت في قرية طليا بأشمون

أنقذ القدر طفلا في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من الموت نتيجة تسمم، عقب تناوله مادة سامة كادت أن تودي بحياته، إلا أن الأطباء نجحوا في إسعافه وإجراء الغسيل المعوي اللازم له.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة التي تولت إجراء التحقيقات في الحادث.

كانت قد تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "محمد ف. ش." عمر عام، مقيم بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصابا بالتسمم.

بالانتقال والفحص وبسؤال أهلية الطفل أكدوا تناوله مادة سامة، وتم عمل غسيل معدة للطفل، وتم أخذ عينة وتحويله إلى مستشفى الجامعة بقسم السموم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.