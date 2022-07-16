الممثل الخاص لسلطان عُمان يغادر جدة بعد انتهاء القمة الخليجية الأمريكية

غادر أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، والوفد المرافق له جدة اليوم، بعد المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، كان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ السعودي عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عُمان عبدالله العنزي.