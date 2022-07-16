السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السيسى يغادر جدة بعد انتهاء القمة الأمريكية الخليجية العربية

السيسي يعود إلى أرض
السيسي يعود إلى أرض الوطن
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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له جدة، اليوم السبت، بعد المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، كان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الوقت قد حان لتتضافر الجهود لإنهاء جميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد، وأن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة لم يكتب لها النجاح دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.


وأوضح في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة في مدينة جدة، أن المنطقة تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.


وعبر الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للدول المشاركة في القمة التي تحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد العزم على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكنها من الانطلاق نحو آفاق أرحب إلى التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح الشعوب لتحقيق منافع متبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها.


وقال الرئيس السيسي: لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، من بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر جدة قمة جدة للأمن والتنمية مطار الملك عبد العزيز

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وائل لطفي

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