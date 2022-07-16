السبت 16 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير أوراق رسمية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية من الموظف المختص بمكتب بريد إسكان العبور بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 614 لسنة 2019 جنايات العبور، والمقيدة برقم 74 لسنة 2019 كلي جنوب شمال بنها، أن المتهم "أحمد. ا. د"، في غصون شهر مارس لعام الله 2018، بدائرة قسم العبور محافظة القليوبية، ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو إيصال السحب المؤرخ 2017/12/19 والصادر من الموظف المختص بمكتب بريد إسكان العبور، وذلك بأن أضاف إلى المحرر توقيع باسم شقيقة المجني عليه "محمود. ا. د" ونسبه زورًا إليه، وذلك بقصد استعمال المحرر فيما زور من أجله بأن احتج به لدى الموظف المختص بصرف المبالغ المالية لمكتب بريد إسكان شباب العبور.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استغل المحرر المزور لسحب مبلغ مالي وقدرة عشرة آلاف جنيه بدون وجه حق توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره عشرة آلاف جنيه من الحساب الخاص بالمجني عليه، وكان ذلك باستخدام اسم كاذب على النحو المُبيَّن بالتحقيقات، كما سرق وثيقة السفر ورخصة القيادة الخاصين بالمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك من مكتبه.

جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات تزوير محافظة القليوبية

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